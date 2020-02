Ieri mattina, in un incontro tra il neo Presidente dell’Atc Piemonte Sud (Agenzia territoriale per la casa), avv. Paolo Caviglia, e l’Amministrazione comunale di Novi Ligure, rappresentata dal Sindaco Gian Paolo Cabella e dall’Assessore agli Affari Sociali Marisa Franco, sono state gettate le basi per una risoluzione conciliativa di ogni vertenza in atto tra le parti, nonché per una futura reciproca collaborazione nell’interesse dell’utenza del sistema case popolari.

Il Presidente Caviglia, su richiesta dell’Amministrazione comunale, si è dichiarato altresì disponibile a realizzare un contact center presso la sede Atc di Alessandria, attivo anche durante i giorni festivi, in grado di raccogliere segnalazioni di emergenza da parte dell’utenza e di disporre gli interventi necessari. Ulteriori incontri definiranno dettagli e procedure.