Somstudio è una realtà tortonese che aiuta piccole e medie aziende a farsi conoscere e aumentare il proprio giro d’affare attraverso Internet.

E’ stata fondata da Marco Piccinini, originario di Isola Sant’Antonio e Alessandra dall’Antonia di Villaromagnano oltre 10 anni fa. Opera con profitto sfruttando le tecnologie legate al web sin da quando Internet era uno strumento utilizzato da pochi.

Poco conosciuti a Tortona, con una rete di clienti distribuita sull’intero territorio nazionale, forniscono consulenze legate alla comunicazione web, campagne pubblicitarie online e tutto ciò che ruota attorno al marketing digitale.

A lavorare con Somstudio sono un buon numero di collaboratori ma presso lo studio, situato in centro storico, raramente si trovano più di due o tre persone.

Come spesso succede per tipologie di lavori dove non è necessario altro che un computer portatile per creare tutto ciò che serve a fornire valore ai clienti, somstudio si avvale di personale in home-working, cioè in possesso un regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato e uno stipendio non inferiore a quello previsto dal suo inquadramento, che anzichè recarsi ogni mattina in ufficio e timbrare il cartellino, lavora da casa propria, con il computer, comunicando con clienti e colleghi mediante canali digitali.

Essere sempre presenti e sempre connessi, dislocati indifferentemente in ogni parte del mondo, è una caratteristica dei nostri addetti, spiega il titolare.

Data la solidissima esperienza acquisita nel risolvere problematiche legate alle ormai indispensabili azioni di digital marketing di ogni azienda i titolari hanno deciso di inaugurare un nuovo ramo d’azienda denominato I supertecnici

Un’attività esclusivamente online che non solo produce siti web, automazioni, complicati web software, ma esegue anche migliorie e perfezionamenti, riparazioni, risoluzione di errori su lavori realizzati da aziende concorrenti, meno specializzate o realizzati internamente dal personale, come spesso accade in molte piccole e medie aziende italiane.

I supertecnici non ha nè vetrina nè uffici ma si avvale unicamente di personale italiano, assunto con un regolare contratto che lavora in maniera “smart”.