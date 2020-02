Ricerca per:

“Ancora una volta – dichiara davide Grillo, responsabile dell’Unità Gamma – i miei ‘ragazzi’ hanno operato con grande professionalità in strettissima collaborazione con le forze dell’ordine e siamo contenti di aver evitato sventato un probabile suicidio.”

L’auto si trova a Carrara, in Toscana, e a quel punto i Carabinieri di quella zona vengono avvisati dai colleghi piemontesi. Una pattuglia, su indicazione dell’Unità Gamma che dalla sede continua a seguire in tempo reale gli spostamenti dell’uomo, riesce a bloccare salvando la vita all’uomo.

Gli agenti dell’Unità Gamma non perdono tempo e immediatamente attivavano le procedure di emergenza: la Sala Operativa provvede a localizzare il mezzo e a comunicare, in tempo reale, la posizione alle Istituzioni competenti sul territorio.

Tecnologia e professionalità non solo – da parecchio tempo ormai – consentono all’Unità Gamma di Tortona di sventare furti ai danni di aziende e privati ma, stavolta, anche di salvare la vita di un uomo.