Un Flash mob molto riuscito quello che si è svolto ieri in piazza Duomo a Tortona dove si sono dati appuntamento centinaia di studenti delle scuole tortonesi per dire No al bullismo e Cyberbullismo.

Argomenti molto sentiti che hanno visto gli interventi, tra gli altri, del Sindaco Federico Chiodi e del Vescovo di Tortona Vittorio Viola.

Una manifestazione di grande impatto, non solo per i tanti presenti ma per tutte le persone che passavano in via Emilia e nel centro storico di Tortona che sono rimaste un po’ sorprese dalla coesione con la quale i giovani, tutti insieme, si sono schierati contro questa forma ignobile di violenza.

Un doveroso “grazie” agli organizzatori ma soprattutto al Comune e alla Giunta Comunale che si è schierata in prima linea insieme agli studenti.