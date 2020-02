Il Questore della Provincia di Alessandria, ha emesso un decreto di rigetto dell’istanza di rinnovo di permesso di soggiorno ad un cittadino di nazionalità marocchina di 33 anni, disoccupato, pregiudicato per reati inerenti gli stupefacenti, già denunciato per delitti contro il patrimonio, recentemente destinatario di fermo d’indiziato per rapina.

Il predetto, titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di “lavoro subordinato”, scaduto ad aprile 2018, ha inoltrato istanza di rinnovo circa un anno dopo, a termini di presentazione, normativamente stabiliti dal Testo Unico sull’Immigrazione, ampiamente decorsi, senza fornire alcuna causa di giustificazione.

Gli addebiti contestati in sede provvedimentale, esclusivamente di matrice penale, rivelano un’evidente tendenza criminogena dello straniero, nonché una chiara incompatibilità del soggetto all’inserimento nel tessuto sociale, circostanza preclusiva ad una civile convivenza.

Nei confronti del cittadino straniero, ritualmente reso edotto delle facoltà di legge in ordine al provvedimento adottato, è stato emesso ordine di esodo volontario dal Territorio dello Stato la cui, eventuale, inottemperanza costituirebbe presupposto di espulsione amministrativa.