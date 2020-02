Di seguito l’ Ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale, convocato in seduta ordinaria per il giorno 27 febbraio 2020 alle ore 21.00 presso la sala consiliare del Palazzo Comunale, in corso Alessandria 62.

1. Articolo 66 del Regolamento del Consiglio Comunale: comunicazioni del Presidente.

2. Articolo 76 del Regolamento del Consiglio Comunale: approvazione verbali delle sedute consiliari in data 28 novembre 2019 e 17 dicembre 2019.

3. Regolamento per le strutture del commiato.

4. Regolamento per la disciplina e l’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza ubicato all’interno degli edifici comunali.

5. Regolamento per la disciplina e l’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza sul territorio comunale.

6. Determinazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d’uso, ai sensi art. 16 D.P.R. 380/2001 e s.m.i., sotto forma di “contributo straordinario”.

7. Piano straordinario di lotta alla Cimice Asiatica – Linee di indirizzo.

8. Interrogazione presentata dal Consigliere Comunale Cuniolo Giuseppe: “Reddito di cittadinanza”.

9. Interrogazione presentata dai Consiglieri Comunali Castagnello Giovanni, Bianchi Lorenzo, Graziano Marcella, Bardone Gianluca: “Attuazione del nuovo sistema di raccolta differenziata”.

10. Interrogazione presentata dai Consiglieri Comunali Bardone Gianluca, Mattirolo Federico Adolfo, Bianchi Lorenzo, Graziano Marcella, Castagnello Giovanni: “Cittadella dello Sport: stato di avanzamento delle procedure per il rilascio del permesso di costruire”.

11. Mozione presentata dai Consiglieri Comunali Bottazzi Giuseppe, Calore Daniele, Castellini Nicolò, Cebrelli Daniele, Fantone Matteo, Fava Filippo, Golinelli Andrea, Sgheiz Anna, Cortesi Pierpaolo: “Proposta di inserimento di un progetto contro la violenza di genere, bullismo e cyberbullismo nel percorso di formazione scolastica integrativa”.

12. Mozione presentata dai Consiglieri Comunali Cebrelli Daniele, Calore Daniele, Castellini Nicolò, Fantone Matteo, Fava Filippo, Golinelli Andrea, Sgheiz Anna, Cortesi Pierpaolo, Bottazzi Giuseppe: “Il Parlamento modifichi la legge per revocare l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica a Josip Broz Tito”.

13. Mozione presentata dai Consiglieri Comunali Graziano Marcella, Bianchi Lorenzo, Castagnello Giovanni, Bardone Gianluca: “La Giunta Regionale ritiri o sospenda il Disegno di Legge Allontanamento Zero”.

Collegamento alla diretta streaming sul sito del Comune di Tortona.