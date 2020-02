Si intitola ” Emergenza Agricoltura : clima , reddito e sicurezza” ed è un incontro pubblico che si terrà Giovedì 21 Febbraio in sala Pessini, Piazza Vittorio Veneto a Castelnuovo Scrivia .

Saranno presenti all’evento, aperto alla cittadinanza, la Senatrice Silvana Rosa Abate capogruppo commissione agricoltura, la Senatrice Susy Matrisciano presidente commissione lavoro e previdenza sociale, il Senatore Fabrizio Trentacoste membro della commissione agricoltura, la Europarlamentare Tiziana Beghin e il Consigliere Regione Piemonte Sean Sacco.



” L’agricoltura si trova oggi a dover affrontare delle proprie e vere emergenze che se non risolte, almeno in parte dice il Movimento Cinquestelle che organizza la serata – rischiano di compromettere definitivamente il futuro di questo importante settore e quindi la nostra sicurezza alimentare. Ne parleremo nella serata del 21 febbraio in sala Pessini, Piazza Vittorio Veneto a Castelnuovo Scrivia, dove si focalizzerà l’attenzione su tre importanti criticità:- crisi climatica;- reddito;- sicurezza.Un appuntamento importante non solo per gli addetti ai lavori ma anche per tutti i cittadini per comprendere al meglio la situazione in cui versa l’agricoltura italiana. ”