Cosa c’è di meglio che leggersi un libro? Io ho letto “STORIE” di Angelo Bottiroli.

Bellissimo libro, molto scorrevole che può essere letto anche da chi non conosce Tortona e non vi è mai stato in vita sua. È una raccolta di brevi storie di persone reali che vivono o hanno vissuto a Tortona.

Non l’intera storia della loro vita ma una breve parentesi di essa. Una parte della loro vita che in alcuni casi è stata decisiva per formare o cambiare il loro carattere o cambiare il corso stesso della loro esistenza.

Storie che chiunque può leggere e trovare piacevoli ma se lette da un tortonese creano una sorta di curiosità. Curiosità nel cercare di identificare il protagonista di una storia, curiosità nel momento in cui si conosce la persona di cui si sta parlando.

In alcuni casi ho cambiato opinione su alcune persone: sapendo cosa è successo capisci meglio certi loro atteggiamenti o comportamenti, persone che credevi piene di astio cominciano a esserti simpatiche in quanto capisci il motivo del loro astio e dei loro rancori.

E l’ultimo racconto del libro è quello che maggiormente mi ha colpito. Conoscevo la storia ma solo una versione della storia.

Avevo sentito solo una campana e sinceramente quella campana non mi ha mai convinto molto conoscendo tutti i protagonisti.

Questa seconda campana invece mi sembra più veritiera e venendone a conoscenza mi ha dato modo di comprendere meglio tutte le persone coinvolte.

Infine che dire? Consiglio ai tortonesi di leggere questo libro e cercare anche loro di identificare i personaggi.

Elena Piccinini