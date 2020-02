Ricerca per:

Come sempre, la frequenza alle lezioni di “FormaCivica”Novi” è libera, e la partecipazione è gratuita.

Giovedì 13 febbraio e giovedì 20 febbraio, alle 21, presso la Casa del Giovane di Novi Ligure , conosceremo passo passo l’evoluzione dello scalo novese: da terreno per decollo e atterraggio usato occasionalmente per manovre militari a campo d’aviazione utilizzato, con diversa importanza, durante entrambe le Guerre Mondiali, fino ad oggi. Guido Trespioli racconterà il frutto delle proprie ricerche utilizzando documeti e foto d’epoca , grazie alle quali sarà possibile ricostruire storia e storie legate al nostro Aeroporto, e vederlo quando era al massimo della propria operatività: questo, a riscontro del fatto che la nostra città, agli inizi del Novecento, anche sotto questo aspetto tenne fede al proprio motto “In novitate vivam” (“vivrò nella novità”) dimostrando di essere al passo con le tecnologie allora all’avanguardia .

Dopo la geologia, il Corso di Base di Storia del territorio, organizzato da “FormaCivicaNovi” in collaborazione con CISL (zona di Novi Ligure) passa direttamente al XX secolo, per raccontare, grazie a Guido Trespioli, storie e curiosità relative all’Aeroporto di Novi Ligure .

Due incontri per conoscere meglio l’aeroporto di Novi Ligure