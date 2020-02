I Lifidar, un gruppo di 7 giovani tortonesi, saranno presenti Domenica 23 febbraio 2020 alle ore 21:00 per la prima volta ad Alessandria per presentare la nuova web serie “Il tesoro del nonno.”

La proiezione avverrà presso circolo “La casetta” di Alessandria in via San Giovanni Bosco, 63 (Ingresso ad Offerta libera) e le offerte, come di consueto, andranno solo come contributo artistico.

“Questa volta – dice Andrea Pochiero, uno dei sette componenti del Gruppo – abbiamo provato a fare una web serie di avventura, nella quale si parlerà di una eredità lasciata a 5 nipoti dal proprio nonno. Tutto partirà da un video messaggio su DVD per avviarsi alla ricerca di un un valore affettivo. I 5 ragazzi tra paura e coraggio si incamminano alla ricerca del tesoro del nonno ma ad un certo punto qualcosa va storto…….. Per scoprire di più vi aspettiamo numerosi, non mancate.”

“Durante la serata – aggiunge Luca Motta – vedrete tutti e 3 gli episodi racconteremo di come e’ venuta l’idea della nuova serie, potrete incontrare tutto il cast al completo e tutti i componenti dei Lifidar e, alla fine della serata, faremo foto insieme e finiremo offrendovi un gustoso buffet. Vi aspettiamo.”

I lifidar rimarranno fino alla fine, pronti a rispondere a tutte le domande.

Trailer Ufficiale al link https://www.youtube.com/watch?v=pMjcPhvxhlI&t=31s