Cyndi Go

Una cena a base di pesce con antipasti, primo, secondo, dessert, acqua e una bottiglia di buon vino. Il tutto contornato da musica dal vivo, in un ambiente caldo e accogliente e ad un prezzo che non trovate da nessuna parte. Se non avete idea di cosa fare a San Valentino con la vostra lei o il vostro lui, non perdete tempo e prenotate la Cena Romantica di San Valentino al “Bar Lafus – Gastronomie Musicali” di Tortona, in via Vittorio Veneto 10, di fronte al Liceo Peano.

Sarà qualcosa di diverso, perché tutto verrà allietato dalle canzoni eseguite dal Cyndi Go e Alberto Graziani. Musica Jazz, Soul, Bossa e Pop in chiave acustica, per una serata che piacerà senz’altro ad entrambi.

Il menu è di quelli raffinati: Cestino di Parmigano ripieno di insalata di polpo, fagottino di pasta sfoglia con ricotta e salmone affumicato, gnocchi alle vongole e cime di rapa, gamberoni al brandy con julienne di verdure miste, crema allo spumante e passion fruit, con acqua e vino bianco Doc. Il tutto a soli 30euro a persona e con musica dal vivo.

San Valentino è sempre qualcosa di speciale, una festa per gli innamorati che, pur essendo in pubblico, desiderano non solo divertirsi ma anche quell’atmosfera unica, in grado di rendere ogni momento unico e questo nuovo locale di Tortona è davvero l’ideale.

Se volete provarlo anche prima di San Valentino, per domani sera, mercoledì 12 febbraio c’è una serata di Karaoke, con bevande e altro. Sotto