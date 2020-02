Ricerca per:

Per avere un quadro completo delle chiusure disposte dalla Regione Piemonte si rimanda ai Chiarimenti applicativi ordinanza 23 febbraio Misure urgenti in materia di contenimento del coronavirus

Il Comune di Tortona in ottemperanza alle disposizioni del Ministero della Salute e della Regione Piemonte previste da apposita Ordinanza , l’Amministrazione comunale comunica:

Coronavirus, aggiornamento su quello che è aperto e chiuso a Tortona. Ok a mercati e palestre