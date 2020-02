Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Esorto tutti i presbiteri a celebrare personalmente e quotidianamente – a porte chiuse e senza la presenza del popolo – la Santa Messa, in spirituale comunione con tutti i fedeli, con la particolare intenzione (anche con il formulario previsto dal Messale Romano, pp. 826- 827, quando le norme liturgiche lo consentono) di implorare dal Signore la liberazione da ogni male. Se non vi sarà un prolungamento dell’attuale situazione, si potrà celebrare il Rito delle Ceneri il primo giorno utile e cioè lunedì 2 marzo 2020. Accompagno questo momento di difficoltà con la benedizione e l’augurio di una santa Quaresima.

6. La Curia rimarrà aperta al pubblico per erogare i consueti servizi.

3. Nei locali e nelle opere parrocchiali non si prevedano incontri, iniziative, riunioni (compresa l’attività catechistica), annullando, in ogni caso, eventi precedentemente fissati.

1. Le chiese rimangano aperte per la preghiera personale dei fedeli (si ricorda di svuotare le acquasantiere).

In ragione delle ordinanze emanate, di concerto con il Governo, dai Presidenti delle Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, dispongo per quanto attiene al territorio della Diocesi di Tortona i seguenti provvedimenti:

Pubblichiamo di seguito Decreto del Vescovo di Tortona, Vittorio Viola contenente le disposizioni pubblicate in ambito di igiene pubblica legata al Coronavirus.