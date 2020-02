Novità per il pensionamento anticipato delle donne: la Legge di Bilancio 2020 ha prorogato fino al 31 dicembre 2019 il termine ultimo entro il quale raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione con Opzione Donna.

Il pensionamento con Opzione Donna può essere richiesto da tutte le lavoratrici, sia del settore pubblico che privato (settore autonomo compreso). Sono escluse le lavoratrici iscritte alla sola “gestione separata”.

Nel 2020 per andare in pensione con Opzione Donna, è necessario aver raggiunto 58 anni di età per le dipendenti e 59 anni per le autonome, oltre a 35 anni di contributi (per le lavoratrici dipendenti del settore privato non valgono i contributi per disoccupazione/malattia) entro la data ultima del 31 dicembre 2019.

La pensione non ha decorrenza immediata nel momento in cui si raggiungono i due requisiti (anagrafico e contributivo), bensì 12 mesi dopo il loro perfezionamento per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome.

In pratica, avendo il requisito contributivo al 31 dicembre 2019, possono andare in pensione le lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1961 e le autonome nate entro il 31 dicembre 1960.

Importante, la pensione con Opzione Donna è calcolata interamente con il “sistema contributivo”: rispetto alle pensioni calcolate con il “sistema misto” retributivo e contributivo, l’importo generalmente può essere inferiore di circa il 30%.

Nella provincia di Alessandria sono presenti i seguenti sportelli del Patronato ACLI presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:

Sede Provinciale di ALESSANDRIA

Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria

Tel. 0131/25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO

Via Mameli, 65 -15033 Casale Monferrato

Tel. 0142/41.87.11

Sede Zonale di TORTONA

Via Emilia 244 -15057 Tortona

Tel. 0131/81.21.91

Sede Zonale di NOVI LIGURE

Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure

Tel. 0143/74.66.97

Segretariato Sociale di VALENZA

c/o Comunità Parrocchiale

Via Pellizari 1 -15048 Valenza

Tel. 0131/94.34.04

Segretariato Sociale di ACQUI TERME

Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme

Tel. 0131.25.10.91