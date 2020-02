Non è la prima volta che succede e, se non si interviene con solerzia, probabilmente non sarà l’ultima. L’unica consolazione è che in quel momento non passava nessuno ma la zona, anche per la presenza della sede dell’Unitre, è abbastanza frequentata, per cui il rischio che qualcuno avesse potuto farsi male, non è poi così remoto.

Ci riferiamo a quanto accaduto ieri pomeriggio in via Emilia nord, nelle case popolari ricavate dai locali dell’ex scuola Orsi: poco prima delle 17 un pezzo di cemento con calcinacci vari si è staccato da un balcone al primo piano dell’edificio.

Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del fuoco del Distaccamento di Tortona che con un’apposita scala hanno staccato gli altri pezzi pericolosi e pericolanti dal balcone e poi hanno messo in sicurezza l’area.

Secondo quanto emerso non sarebbe la prima volta che si verifica un episodio simile e anche in precedenza per fortuna nessuno si era fatto male, tuttavia è urgente e non più procrastinabile che l’ ATC, cioé l’Agenzia Territoriale per la Casa di Alessandria, proprietaria dell’immobile, provveda al più preso ai lavori di risanamento, al fine di evitare altri episodi del genere.