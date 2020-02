E’ giusto, nei confronti di chi paga il parcheggio in centro o l’abbonamento annuale, ci siano automobilisti che, in barba ai divieti, parcheggiano l’auto sugli stalli riservati al carico e scarico, lasciandola per ore senza che nessuno faccia loro una multa?

Buona sera direttore,

è mai possibile che in via Cristoforo Colombo angolo via Giulia si assista sempre a parcheggi selvaggi, con auto parcheggiate permanentemente per ore e ore nel posto carico e scarico merce senza che nessun vigile intervenga?

La foto risale a sabato, basterebbe ricolorare lo stallo di giallo ed evidenziare meglio il cartello, credo.

Di seguito la email invita al comando dei vigili, ma credo non sia servita a nulla.

Ci auguriamo che l’email, così come questo articolo, possa servire a risolvere il problema