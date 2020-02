Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per la difesa spondale lungo la riva del torrente Scrivia, nei pressi della discarica comunale.

Il giorno 12 febbraio erano stati consegnati all’impresa Lerta & C. srl di Fabbrica Curone i lavori di sistemazione idraulica per il ripristino della difesa spondale sulla riva destra del torrente Scrivia, prolungamento di un’opera realizzata nel 2019, consistenti nella realizzazione di 50 metri di scogliera con massi sciolti, a protezione della strada di accesso alla discarica. In particolare i lavori si estendono lungo il corso dello Scrivia fra i viadotti della tangenziale nord di Tortona e dell’autostrada A21 Torino-Piacenza, con una durata prevista di 90 giorni.

Le opere non comporteranno alcun esborso economico da parte del Comune in quanto l’importo di 81 mila 472,58 verrà corrisposto “in natura” con prelievo di materiale dall’alveo.

Inoltre, sono prossimi alla consegna alla ditta Cesiaf srl di Tortona, i lavori, sempre lungo la sponda destra del torrente, in territorio di Castellar Ponzano al confine di Tortona con Villalvernia, a protezione dei pozzi dell’acquedotto. In questo caso consistono in un intervento di difesa spondale, mediante gabbionate, per uno sviluppo di circa 390 metri e nel consolidamento dell’argine in terra esistente con la posa di “materassi” tipo “Reno” per 690 metri. La durata prevista è 150 giorni, per un importo di 461 mila 389,27 euro sempre corrisposto “in natura”, con prelievo di materiale dall’alveo, a costo zero per l’Amministrazione.