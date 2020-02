Ricerca per:

Giovedì 23 aprile Donatella Alfonso, Laura Amoretti e Raffaella Ranise “Destinazione Ravensbruck. L’orrore e la bellezza nel lager” (All Around).

Il "tea con l'autore" è da 12 anni l'appuntamento con gli scrittori della nostra terra, il "luogo" dove si raccontano storie e vicende umane del nostro territorio, una straordinaria occasione di confronto e di arricchimento. Anche per questa 12ma edizione, il programma è interessante e intenso, sette incontri appassionanti, dal 30 gennaio al 23 aprile, realizzati in collaborazione con la Libreria Ragazzi di Imperia , presentati dalla giornalista e blogger Damiana Biga : Giovedì 6 febbraio Danila Allaria e Ivano Ferrando , con Daniela Gandolfi "Il mondo di Bicknell" PAROLE NUOVE 2020 (Ist. Studi Liguri).

Secondo appuntamento con “il tea con l’autore” giovedì (Biblioteca comunale “Alfea Pissavino”, ore 17:00) a San Bartolomeo al Mare. Danila Allaria e Ivano Ferrando , con Daniela Gandolfi , presenteranno “Il mondo di Bicknell” (Ist. Studi Liguri). L’appuntamento di questa settimana è dedicato a PAROLE NUOVE, una finestra spalancata su realtà non necessariamente provenienti dai generi letterari più comuni. In questa edizione saranno le immagini a descrivere la nostra terra, sapientemente guidate dagli autori che le hanno sapute cogliere e raccontare.