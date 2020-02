Sabato 22 febbraio, presso la Sala Polifunzionele in Via Milazzo a Tortona, in occasione dei festeggiamenti per il Carnevale, verrà inaugurata la nuova sede del Centro Famiglia presso l’Asilo Nido Arcobaleno di via Trento.

Il programma prevede alle ore 16 lo spettacolo teatrale “Il Pittore e L’Arcobaleno” scritto da marco pernici, e alle ore 17 il”Laboratorio creativo Carnivaliamo”.

Saranno presenti anche gli psicologi responsabili del centro Famiglia che saranno a disposizione per dare indicazioni ed essere inseriti nella mailing-list.