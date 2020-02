Nasce la “Località Derthona”. Il provvedimento è stato deciso durante l’ultima riunione della Giunta Comunale che ha espresso la volontà di denominare formalmente un’area di circolazione geograficamente individuata per rimarcarne la valenza storico e paesaggistica associandola alla denominazione toponomastica Derthona, la cui origine risale all’appellativo Dertona, presente nelle fonti letterarie più antiche.

Per questo motivo la Giunta comunale ritenuto che l’ area con l’anzidetta caratteristica è quella del Parco del Castello con i resti della cinta muraria romana, come emerge con evidenza dalla relazione della Dirigente del Servizio Cultura, che illustra con ampiezza di argomenti e riferimenti la storia della Città di Tortona e dei toponimi con cui nel tempo è stata appellata e atteso, ha deciso di denominale “Località Derthona” l’area che denominare comprende il Parco del Castello e le zone più prossime.

L’area, più precisamente è delimitata dalle seguenti aree di circolazione come • Viale Vittorio Veneto sino all’incrocio con Via Montello, • Via Montello, • tratto di strada Levante Castello sino all’incrocio con strada privata Gorizia, • tratto compreso tra strada privata Gorizia e Via Valle, • tratto di Via Valle compreso tra l’incrocio anzidetto e Via alle Fonti, • Via alle Fonti e Via Lavello, Salita San Domenico, • il tratto di Viale Milite Ignoto compreso tra l’incrocio con Salita San Domenico e l’area pedonale compresa tra Viale Milite Ignoto e Viale Vittorio Veneto.