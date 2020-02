Hai voglia di movimentare la domenica sera con un qualcosa di particolare?

“Inconri Divini” ha pensato ad un piccolo ritrovo, giusto il tempo di un aperitivo, per ripassare un po’ di francese in modo molto leggero! Non ci sarà nessun produttore ma ti presenteremo Francesca di “Français Milan” che ci intratterà con dei giochi simpatici!

“Cercheremo anche una bella bottiglia di vino francese – dice Valentina Calabrò di Incontri Divini – per “scaldare l’atmosfera!” Appuntamento per domenica 23 febbraio, ore 19,30 all’Art Cafè di Tortona! Pochi posti, prenotazione obbligatoria 10€ a persona (gli studenti delle scuole superiori sono i benvenuti, per loro la quota sarà ridotta a 8€) per questioni organizzative chiederemo una caparra confirmatoria”