Il Museo del mare di Tortona compie 10 anni e i soci dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI) di Tortona si sono autotassati per “pubblicizzare” l’evento attraverso la collocazione di alcuni grossi cartelloni nel centro storico cittadino.

I cartelloni sono comparsi nei giorni scorsi: in piazza Duomo, Piazza malaspina e piazza Arzano, ma a qualcuno, evidentemente, non sono piaciuti, perché – come potete vedere dalle immagini – ha deciso di spaccarli.

E’ accaduto, ad esempio al cartellone situato in piazza Gavino Lugano l’altro giorno e c’è da chiedersi per quale motivo, anche se forse, la risposta, visti i soggetti che hanno compiuto il gesto e che probabilmente sono i soliti che si accaniscono sulle panchine sull’arredo urbano e sui beni pubblici, appare scontata: mancanza di intelletto!