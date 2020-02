Dopo quelli con “faccione” di Giuseppe Conte apparsi qualche settimana fa a Tortona in via Piemonte e non solo, l’altra notte sempre a Tortona (ma ci riferiscono anche ad Alessandria e in tante altre città d’Italia) sono stati affissi manifesti che raffigurano il ministro Di Maio con la scritta “pensa come vuoi ma pensa come noi”



L’intento dello slogan che sembra chiaramente ironico, sarebbe quello di attaccare con ironia la dittatura del globalismo ideologico oppressivo.

Come giornale, ovviamente noi non prendiamo alcuna posizione in merito ma ci limitiamo semplicemente a riportare un fatto, in modo che ogni lettore possa farsi una sua propria idea sull’episodio.