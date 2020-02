Ricerca per:

Sempre il 21 febbraio 2020, verso l' 1,40 i Carabinieri della Stazione di Volpedo, durante un servizio di controllo del territorio, denunciavano un 32/enne che, alla guida di un'autovettura, a seguito di un sinistro stradale ove un'altra persona riportava lesioni e dopo aver urtato tre autovetture posteggiate nei pressi, veniva sottoposto al test alcolemico e trovato positivo con tasso pari a 1,50 g./l. La patente di guida veniva ritirata e il veicolo sequestrato per la successiva confisca.

La sera precedente all’interno dell’abitazione di un 42/enne, con un coltello aggrediva quest’ultimo, impossessandosi del suo telefono cellulare. La vittima riportava lievissime lesioni da taglio e il reo si dava alla fuga a piedi facendo perdere le proprie tracce, venendo comunque identificato e denunciato per rapina, lesioni personali e violazione del divieto di ritorno. Il coltello, rinvenuto dai Carabinieri nell’appartamento, veniva sequestrato.