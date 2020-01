Ricerca per:

Appuntamento letterario importante, venerdì prossimo, 10 gennaio, ad Alessandria: presso Lab 51 in via Trotti 51 alle 18 verrà presentato il libro “Incendio nel bosco” del tortonese Marco Candida.