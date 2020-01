Nella mattinata di ieri la Polizia di Stato ha effettuato un’operazione antidroga che ha portato all’arresto di un uomo e al sequestro di un’ingente quantità di hashish. L’arrestato è un 48enne ventimigliese, incensurato, artigiano di professione, ma attualmente disoccupato.

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia, nell’ambito dell’attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, procedevano ieri mattina al controllo del predetto rinvenendo nel suo appartamento nella periferia di Vallecrosia circa 400 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in parte in dosi già preconfezionate e il resto in panetti.

Nella circostanza, i poliziotti sequestravano anche una modica quantità di marijuana, un bilancino di precisione e il telefono cellulare in uso all’uomo. I risultati preliminari dei narcotest effettuati sulla sostanza sequestrata, in attesa degli esiti dei laboratori chimici, davano esito positivo. La sostanza rinvenuta, le modalità di conservazione, l’ingente quantità, incompatibile con una destinazione finalizzata esclusivamente al consumo personale, lasciavano pochi dubbi agli operatori in ordine alla sussistenza di un’attività di spaccio.

Considerata la flagranza del reato, l’uomo veniva arrestato per detenzione di sostanza stupefacente al fine di farne commercio e immediatamente condotto nel Tribunale di Imperia.

Nel pomeriggio, il giudice convalidava l’arresto e ordinava la liberazione dell’uomo con obbligo bisettimanale di presentazione e firma presso la Polizia Giudiziaria.