Il Lions club Tortona Castello ha organizzato una conferenza divulgativa dal titolo “Università e Scuola di Medicina: un’opportunità per il Territorio “ sull’importanza della presenza della facoltà di medicina dell’UPO ad Alessandria che si terrà presso il Ridotto del Teatro Civico in Via Mirabello Venerdì 24 Gennaio dalle ore 17 alle 19.

P r o g r a m m a

Ore 17:00: Apertura della conferenza: – Enrica Devecchi , Presidente del Lions Club Tortona Castello; – Alfredo Canobbio, Governatore del Distretto 108 Ia2;

Saluti istituzionali: – Dott. Federico Chiodi, Sindaco di Tortona ; – On. Rossana Boldi , Vicepresidente della Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati;

Interventi dei relatori: “ La scuola di medicina dell’Università del Piemonte orientale” – Prof. Giancarlo Avanzi – Magnifico Rettore dell’ Università del Piemonte Orientale ”Amedeo Avogadro” – Prof. Marco Krengli, Presidente della Scuola di Medicina;

“ Ospedale di Alessandria e Dipartimenti Alessandrini: vent’anni di collaborazione didattica e scientifica” – Prof. Roberto Barbato – Prorettore dell’ Università del Piemonte Orientale ”Amedeo Avogadro”;

“ L’ospedale e il corso di laurea in medicina”: – Dott. Giacomo Centini – Direttore Generale dell’ Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria.

Moderatore: – Prof. Adriana Maggi – Prorettore alla Valorizzazione delle conoscenze e TT dell ’ Università degli Studi di Milano