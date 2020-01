Grande soddisfazione hanno espresso le docenti referenti dell’orientamento in uscita del liceo “Amaldi”, Daniela Novelli e Laura Bergaglio, al termine del salone dell’orientamento tenutosi il 24 gennaio nella sede dell’istituto in via Mameli. Studenti e famiglie sono intervenuti numerosi all’evento, dove hanno potuto raccogliere informazioni su corsi e percorsi post diploma di diverso tipo. Nella aule del Liceo erano presenti docenti universitari, ricercatori, giovani universitari, esperti di formazione ed esponenti delle forze dell’ordine che hanno messo a disposizione materiale informativo e hanno risposto alle domande di chi si appresta a intraprendere un nuovo percorso. Hanno illustrato, anche tramite diapositive e filmati, il loro piano di studi e le possibilità occupazionali che si possono aprire ai giovani che accettano di iscriversi presso di loro.

Tutti gli orientatori hanno dimostrato grande professionalità e competenza, mostrandosi solleciti e attenti a tutte le richieste. A loro quindi il Liceo rivolge un doveroso e sentito ringraziamento, consapevole che il successo dell’iniziativa è stato reso possibile grazie alla loro cortese disponibilità. Si ringrazia l’ammiraglio Cavo Dragone che ha consentito la partecipazione degli ufficiali orientatori della Marina Militare di Livorno. Una iniziativa pienamente riuscita e che dimostra l’attenzione di una scuola, il liceo Amaldi, anche verso il futuro degli studenti che vi sono iscritti, cercando di fornire loro ogni possibile informazione, mettendoli a contatto con i vari esperti.

Maurizio Priano