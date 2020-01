SABATO 18 GENNAIO

Tortona: alle 21,30 al teatro civico per la stagione concertistica degli Amici della Musica” concerto della Celtic Harpres orchestra in collaborazione col Perosi festival.

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Chiusura Natale e Capodanno. Ingresso alla Pinacoteca gratuito. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

DOMENICA 19 GENNAIO

Tortona: alle ore 14.30 a Palazzo Guidobono – I Laboratori di NAT con Natale Panaro. Capitan Uncino e il coccodrillo – pupazzetti a molletta

Tortona: alle 16,30 al teatro Civico per la rassegna “Assoli” va in scena “Peter Pan” – Teatrino dell’Erba Matta di Savona, attore e pupazzi – tratto dall’omonima storia di J.M.Barrie. La rassegna è giunta alla sua 26ª edizione con l’obiettivo di far conoscere ai piccoli spettatori e alle giovani generazioni il teatro dei burattini e di figura come forma di teatro popolare. In particolare vuole rendere omaggio alla figura e all’opera di Peppino Sarina attraverso linguaggi, tecniche e drammaturgie tradizionali e contemporanee.

