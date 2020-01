Il Comando Compagnia Carabinieri di Casale Monferrato, attraverso le Stazioni dipendenti, sta procedendo a una serie di capillari controlli sui possessori di armi, verificando il possesso dei previsti certificati medici e penali, lo stato delle armi e la corretta custodia.

Nell’ambito di questi controlli, i Carabinieri di Balzola hanno denunciato in stato di libertà: – per omessa custodia di armi, un 83enne, poiché a seguito di verifica presso l’abitazione risultava non essere più in possesso di una carabina, senza fornire valide giustificazioni.

Oltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, tutte le altre armi legittimamente detenute venivano sottoposte a sequestro cautelativo; – per porto ingiustificato di armi, un 20enne di origini marocchine e un 45enne di Morano sul Po, entrambi con pregiudizi di polizia, poiché verso l’una di notte dell’11 gennaio, in Piazza Papa Giovanni Paolo di Morano sul Po, minacciavano con una balestra alcune persone presenti. In seguito alla segnalazione dell’evento, venivano acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza municipale, che permettevano l’identificazione dei due soggetti. La balestra veniva rinvenuta e sequestrata a casa del marocchino a seguito della perquisizione.