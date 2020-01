Ricerca per:

Per i treni Regionali, in Liguria e nelle regioni limitrofe, possono verificarsi cancellazioni o variazioni, salvaguardando comunque le relazioni a maggior traffico di passeggeri.

Circoleranno regolarmente le Frecce e i treni a lunga percorrenza in occasione dello sciopero del personale mobile della Direzione Regionale Liguria di Trenitalia proclamato dalle segreterie regionali dei sindacati FILT, UILT, UGL e ORSA, dalle 21.00 di sabato 25 alle 21.00 di domenica 26 gennaio.

Sciopero dei Ferrovieri in Liguria, possibili ritardi e cancellazioni tra sabato e domenica