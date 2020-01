Ricerca per:

Per informazioni e/o prenotazioni: Museo Civico Diano Marina, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, 18013 Diano Marina (IM), Tel./fax 0183.497621, www.palazzodelparco.it, museodiano@tiscali.it.

Tutti gli appuntamenti, ideati dello staff scientifico dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, sono stati organizzati come di consueto in collaborazione con il Settore Cultura del Comune di Diano Marina coordinato dal Presidente del Consiglio Comunale con delega alla Cultura dott. Ennio Pelazza e dalla Dirigente dott.ssa Cristina Cellone.

Per tutto il periodo natalizio la Biblioteca Civica “A.S. Novaro” esporrà una selezione di libri a soggetto natalizio per tutte le età.

Sabato 4 gennaio , alle ore 10.30, nuovo appuntamento Extra Omnes “ Alla scoperta dell’Arte Sacra di Diano Marina” . Con ritrovo presso la Sezione Risorgimentale del Palazzo del Parco si potranno riscoprire alcune delle principali opere d’Arte Sacra legate della “città degli aranci”, una imperdibile opportunità per riscoprire l’importante, e spesso poco conosciuto, patrimonio artistico conservato nelle chiese, nelle cappelle e negli oratori del territorio.