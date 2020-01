Il Comune di Tortona presenta la mostra di Éric Rolland Bellagamba artista di Arles (Francia), che si terrà a Palazzo Guidobono dal 1′ al 22 febbraio.

L’inaugurazione è prevista per sabato 1′ febbraio alle ore 17.30.

“Nei quadri di Éric c’è la Roma classica – dicono Lia Giachero e Greta Penacca – che ha fatto di Arles la sua città uno dei luoghi più importanti della Gallia e l’ha riempita di statue tra cui la celebre Venere e la Roma rinascimentale, quella in cui Michelangelo ha dipinto la Cappella Sistina, punto di riferimento imprescindibile per chi viva di e per l’arte. La strada che ci ha fatto incontrare nel 2008 è stata la via Francigena, che per lungo tempo ci ha condotti verso scambi culturali con l’associazione Amac di Pont de Montvert, un incontro che si è trasformato in amicizia e in una collaborazione, uno scambio reciproco di consigli e di idee che nel corso degli anni si sono evolute in mostre, spettacoli, laboratori.”

Orari

– giovedì e venerdì 16-19.30

– sabato e domenica 10-13/ 15-19.30