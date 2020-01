Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Le musiche saranno gestite da Simone Camussi dj di Radio Vertigo One. La serata si aprirà alle ore 20 con l’Apericena della casa: aperitivi alcolici e analcolici abbinati a un ricco buffet (anche vegano) per 7 euro.

La giovane stilista di San Salvatore Monferrato, Alice Santangeletta, proporrà un assaggio della sua collezione inverno 2020 mentre Petra Style porterà sulla passerella tante novità provenienti dalla Giordania sia per donna sia per bambina.

Sabato prossimo, 25 gennaio 2020, alle ore 22, torna in Alessandria la moda in passerella con la sfilata organizzata dall’agenzia RP Event di Roberta Pelizer al Family Bistrot (corso Carlo Marx 68). Protagoniste del “Family Bistrot Fashion Show” saranno la stilista Alice Santangeletta e il negozio Petra Style.