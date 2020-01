Come consuetudine, la festa di San Sebastiano Martire, patrono dei Vigili Urbani, rappresenta l’occasione per presentare l’attività svolta dal Corpo di Polizia Municipale novese nel corso dell’anno precedente. I dati statistici, insieme alla relazione del Comandante Armando Caruso , testimoniano l’impegno quotidiano del Corpo orientato sia a interventi preventivi che repressivi. Tra i dati più significativi della parte operativa, spiccano le violazioni al codice della strada che raggiungono il numero di 9011 , sensibilmente in crescita rispetto alle 7337 del 2018. Si incrementa anche la somma incassata per le sanzioni che raggiunge 315.736 euro , l’11,25% in più rispetto ai 283.795 euro del 2018. In diminuzione i verbali relativi alla Ztl (Zona a traffico limitato), che passano dai 1301 del 2018 ai 1143 del 2019; gli avvisi di accertamento risultano pari a 6420 . Le violazioni interessano, per la maggior parte, le norme di comportamento alla guida dei veicoli e hanno portato alla decurtazione di 1843 punti (contro i 1274 del 2018) dalle patenti dei trasgressori. In aumento le violazioni dell’obbligo di assicurazione R.C. che passano da 11 (2018) a 21 (2019). Le patenti di guida ritirate sono state 26 (20 nel 2018); 1 persona è stata sanzionata per guida in stato di ebbrezza. Aumentato di molto il dato relativo alle sanzioni per eccesso o superamento dei limiti di velocità che passa dalle 383 del 2018 alle 965 del 2019, mentre diminuisce quello relativo ai divieti di sosta e fermata ( 1755 nel 2019, 1975 nel 2018). In crescita il numero di veicoli rimossi ( 140 , rispetto ai 102 del 2018) mentre diminuiscono i sinistri stradali rilevati nel corso dell’anno: 264 contro i 279 del 2018. I veicoli rubati rinvenuti e restituiti ai legittimi proprietari sono stati 3 . I controlli sul territorio sono stati anche effettuati in orari serali/notturni come testimoniano i 98 servizi notturni e i 6 posti di controllo notturno (alcol e droga). In totale sono stati effettuati 205 controlli (80 nel 2018) nei riguardi di cittadini stranieri. Di questi, 108 sono risultati sprovvisti di documento di identità e 17 hanno presentato documenti falsi. Gli ordini di allontanamento emanati sono stati 18 . Importante da un punto di vista qualitativo l’attività di Polizia Giudiziaria . Nel corso dell’anno, sono state denunciate all’autorità giudiziaria 33 persone. Nel 2019 è proseguito il servizio convenzionato con altri Comuni per un totale di 150 ore di servizio .

Un altro dato significativo riguarda i corsi di educazione stradale svolti dagli agenti nei confronti degli alunni novesi (18 istituti, 92 classi, per un totale di 1787 studenti coinvolti). Come negli anni precedenti si è dimostrata proficua la collaborazione con tutte le Forze di Polizia del territorio. Ottimo anche il bilancio per “ Scuola e città sicura ”, iniziativa attuata in collaborazione con l’ Associazione Nazionale Carabinieri in congedo . L’attività di prevenzione, svolta volontariamente, ha totalizzato 1100 ore ; a queste si aggiungono 506 ore prestate dai volontari dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato sempre per servizi effettuati alle Poste, durante il mercato settimanale e in occasione di manifestazioni pubbliche.