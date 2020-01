I nostri agricoltori anche in città hanno un punto di vendita ove acquistare prodotti agricoli utili per coltivare quel pezzettino d’orto dietro casa e/o piantare qualche essenza di gusti: dal basilico al prezzemolo L’economia della nostra gente , qualunque cosa si asserisca, è cresciuta indiscutibilmente grazie al lavoro dei campi seppure, alle soglie del terzo millennio vi sia una tendenza verso un’espansione indirizzata al settore terziario.

I nostri antenati, per lo più dotati con la saggezza del contadino, hanno un punto di riferimento dove trovare i migliori prodotti da coltivare, hanno un buon consigliere per la cura del terreno per migliorare il prodotto del loro lavoro. L’Agricola Alessandrina era sorta nell’attuale via Parma, all’angolo corso Lamarmora quando il calendario segnava l’anno 1890; proprio ai margini del centro cittadino; un marchio già importante in quell’epoca in cui il tempo è sempre più prezioso con le tecnologie in costante competizione per migliorare il sapore delle primizie.

Il dottor Felice Di Scalzi comprende l’importanza economica del mondo agrario, pone l’attenzione per la sua fonte principale di vita, una risorsa da non trascurare. L’occasione arriva nel 1955, momento in cui rileva l’azienda, trasferendola in un luogo più comodo, sempre vicino alla città, in via San Giovanni Bosco, 14. La nuova sede ha spazio anche all’aperto pertanto meglio si addice al commercio di sementi, concimi attrezzature di vario genere, adatte alla coltivazione della terra; poi, con il decorrere degli anni, il problema del parcheggio……

La Ditta non trascura le innovazioni tecnologiche, ha avuto un notevole incremento: seleziona ventimila quintali di grano, delle più svariate specie, punta su una qualità, in particolare, denominata freccia la quale incontra il favore delle imprese agricole di ogni dimensione, riconosciuto come miglior prodotto dell’Agricola Alessandrina. Questo resta comunque il settore principale, importante è la cura meticolosa dei giardini di ogni tipo, senza trascurare gli altri fattori tecnici, abbinati ad un’estetica raffinata. Un’altra attività alternativa, degna della stessa importanza ai fini dell’Azienda, è il trattamento contro insetti di ogni tipo, zanzare comprese. La competenza commerciale si estende con proposte notevoli riservate alla propria clientela, accanto alla vasta gamma di sementi, bulbi, piante da frutto, ornamentali, ecc… c’è scelta per attrezzature per il giardinaggio, alimenti per animali: non da ultimo, sali per depuratori.

Il primo titolare, Felice Di scalzi, è riuscito a trasmettere la passione, per questo tipo di esercizio, ai figli Eugenia e Beppe i quali hanno acquisito la seria professionalità,seguendo scrupolosamente il loro genitore.

Franco Montaldo