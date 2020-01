Nella galleria interna del Centro Commerciale Oasi di Tortona è in programma per il week end del 25 e 26 Gennaio la SESTA EDIZIONE della FIERA DEGLI SPOSI dedicata a tutti gli sposi ma non solo; i professionisti presenti in galleria proporranno tutto quello che vi può servire per organizzare al meglio una festa; Il matrimonio in primis ma anche feste di Comunione, compleanni o altri momenti di gioia da condividere con chi vi è più caro.

Saranno presenti: atelier di abiti per la sposa e lo sposo, abiti da cerimonia, location da sogno, ristoranti e professionisti del catering.

A completare la rassegna esperti di composizioni e addobbi floreali, professionisti delle foto e dei video, figure insostituibili quando l’evento deve essere unico e ricordarsi nel tempo.

Anche per l’edizione di quest’anno sono presenti due eleganti auto d’epoca, una Lancia Appia degli anni ’50 e una Lancia Fulvia Berlina degli anni ’60. In un giorno così importante anche l’auto che trasporta gli sposi deve essere assolutamente all’altezza.

Sabato 25 e domenica 26 gennaio la Città commerciale Oasi ospita quindi una rassegna unica nel nostro territorio, un’occasione molto interessante per conoscere in poco tempo tanti professionisti indispensabili per un “giorno indimenticabile”.