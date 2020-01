Vi siete persi “Tolo Tolo” oppure il prezzo del biglietto era alto? Non siete riusciti ad andare al cinema nello scorso week end? Vi sembra troppi 8 euro per il prezzo del biglietto? Sono troppi anche tre euro e mezzo per un film in prima visione per i tesserati al Circolo del Cinema?

Niente paura, domani, mercoledì 22 gennaio, a Tortona è possibile andare a vedere tutti i film che volete pagando solo 2 euro a spettacolo.

Se ce la fate potete fare al maratona: 3 film con soli 6 euro! meno che il prezzo di un singolo biglietto.

Alla Multisala Megaplex Stardust, dal pomeriggio, infatti, torna “Cinema 2 Day” la rassegna nata alcuni anni fa in tutta Italia, poi esaurita, che però, il gestore della Multisala Megaplex Stardust di Tortona, Fabrizio Mutti, continua ugualmente a proporre a tutti i tortonesi e non solo.

Così una volta a mese – se possibile – tornano le agevolazioni e a Tortona, per un giorno, è possibile vedere tutti i film che volete a soli due euro con inizio nel pomeriggio invece che si sera.

Di seguito tutte le trame e gli orari degli film in programmazione mercoledì 21 gennaio.