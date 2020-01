Gavazzana Blues



Succede solo a Gavazzana, tutti i primi lunedì del mese



lunedì 6 gennaio 2020



cantine del Club, ore 21:30





The Magnetics

Le cantine festeggiano il nuovo anno alla grandissima! The Magnetics sono una band Italiana formata nel 2017 dal frontman

Olly Riva già leader degli Shandon e dei Soulrockets.

Il sound dei The Magnetics è un mix di sonorità vintage Jamaicane tra cui SKA anni 60,

Rocksteady, early Reggae, ma tutto in una cornice Soul e Rhythm N Blues.Nel giro di solo 2 anni e mezzo i The Magnetics hanno già superato i 150 concerti

e suonato in quasi tutta Europa (Irlanda, Germania, Francia, Polonia, Olanda, Belgio)

e sono in programma concerti in Sud America nel 2019.

Il secondo disco ” Coffee & Sugar” (Vinile+CD), uscito nel 2018

per la prestigiosa Grover Records, un etichetta Tedesca storica e

molto forte nel settore della musica in levare.OLLY RIVA – Lead vox & Guitar (From SHANDON) MARCELLO ALOE – Saxophone (From SHANDON) WILLIAM NICASTRO – Bass (From SHANDON) DIMITRI PUGLIESE – Drums (From RAGGAVIBES) MR GANGE – Keyboards (From SMOKE, NINA ZILLI) Cinque musicisti, amanti del buon umore, ci presenteranno brani originali, con un tocco di teatralità e grande esperienza di palco. Lo spettacolo è garantito! ingresso libero riservato ai soci

possibilità di iscriversi al Club già per l’anno 2020 (€20,00)