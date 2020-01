Tanta gente, domenica, per la bella serata trascorsa in numerosa compagnia ed allegra amicizia presso i locali dell’ oratorio San Matteo, in occasione della Cena d’ Inverno dell’ Accademia Musicale San Matteo.

Alla cena erano presenti gli insegnanti, gli allievi grandi e piccoli dell’ Accademia, i genitori, gli amici e soprattutto i collaboratori e i volontari della parrocchia che hanno saputo realizzare una favolosa cena.

Un plauso a questa importante realtà musicale tortonese che si contraddistingue, oltre che per l’ apporto didattico e artistico che dà alla città di Tortona, anche per questi momenti di socialità e aggregazione, organizzati in collaborazione con la parrocchia.

Di seguito altre immagini