E’ successo a bordo treno regionale poco dopo la stazione di Alessandria.

Durante i controlli finalizzati alla prevenzione dei comportamenti impropri in ambito ferroviario, gli Operatori del Posto Polfer di Novi Ligure hanno notato un ragazzo, che alla vista degli Agenti ha cominciato a manifestare un sospetto nervosismo.

Accompagnato presso gli Uffici Polfer della stazione di Asti, prima fermata del convoglio per ulteriori accertamenti, l’uomo, un trentenne italiano residente nella provincia di Alessandria, è stato trovato in possesso di un coltello, della lunghezza complessiva di 23 centimetri e, a suo carico, sono emersi precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio.

Il coltello è stato sottoposto a sequestro e l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di armi.