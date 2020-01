Per far conoscere e valorizzare la sede rinnovata e ampliata della Camera del Lavoro di Valenza, il sindacato pensionati Spi-Cgil ospiterà, nei suoi locali (SPI GALLERY) in via Zuffi 5a, la mostra personale di Romano Demichelis.

La mostra, che propone ben trenta opere dell’artista, sarà inaugurata venerdì 10 gennaio alle ore 17 e sarà poi visitabile tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, con orario 15-18 fino al 31 gennaio