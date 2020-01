Ricerca per:

Il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria concorre a implementare l’attività dello screening mammario, soprattutto nella fase di 2° livello, in cui si lavora in stretta collaborazione tra ASL AL e Azienda Ospedaliera alessandrina. Tale collaborazione sarà prossimamente implementata, anche grazie al contributo essenziale offerto dalla Fondazione, che continua a dimostrare grande attenzione nei riguardi della salute dei cittadini di Alessandria.

Anche nel 2019, come negli anni precedenti, questa preziosa attività di prevenzione è stata garantita grazie al contributo che la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha elargito nella misura di 20.000 euro, a copertura di una parte dei costi sostenuti.

Si arriva in questi casi a diagnosticare tumori mammari di piccolissime dimensioni (in fase pre-clinica) che possono essere trattati precocemente e consentire la guarigione completa della malattia.

Nei casi in cui la mammografia abbia riscontrato esiti positivi o anche solo dubbi, è necessario eseguire ulteriori accertamenti, cosiddetti di “2° livello”, quali l’ ecografia mammaria e il mammotome . Quest’ultimo permette di eseguire una agobiopsia controllata dal computer, la quale consente di prelevare campioni di tessuto mammario da sottoporre a esame istologico, anche in assenza di noduli clinicamente rilevabili.

L’esame mammografico è esaminato separatamente, da due radiologi per ridurre al minimo il rischio di errore.

A ogni donna compresa nella fascia d’età 45-74 anni, è offerta la possibilità di essere sottoposta periodicamente a una mammografia (1° livello dello screening) anche in assenza di sintomi clinici.

Prevenzione Serena è il programma regionale di screening dei tumori e come tale offre un percorso gratuito di diagnosi precoce del tumore mammario a tutte le donne residenti o domiciliate nella nostra ASL AL.

In provincia di Alessandria continua lo screening per individuare precocemente il tumore al seno