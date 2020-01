La vendita dei ricambi auto è sempre più diffusa sul web. Infatti, le previsioni per il settore automobilistico sono positive anche per il 2020 e sono frutto di un importante cambiamento. Il mercato dei ricambi auto, anche rispetto all’anno scorso, sarà decisamente differente ma senza rischi per coloro che vogliono acquistare on-line. Secondo la previsione di Stern Stewart e Qvartz in base allo studio commissionato dalla European Association of Automotive Suppliers il mercato che esce. Infatti, parliamo di un mercato globale che dai 398 miliardi di oggi arriverà il 2025 a 566 miliardi. Quello che però sarà diversa è la geografia di questo mercato.

I cambiamenti del mercato dei ricambi sul web

La nuova geografia del mercato di ricambi sul web interessa soprattutto, i mercati maturi. Infatti, l’Europa occidentale, America Latina e l’America del Nord avranno un tasso annuale di crescita del 3 % circa. Invece, l’Europa dell’Est arriverà al 5,7%. Per quanto concerne l’Asia invece, i punti saliranno di quasi 9 in percentuale. In pratica, gli investimenti dei fornitori saranno tutti orientati in tal senso. E’ chiaro che i Trend sono vagamente diversi rispetto ai precedenti ma questa è una cosa che non dovrebbe preoccupare troppo invece chi compra in rete i propri pezzi di ricambio. In tal senso, riuscire a ottenere un buon prezzo potrebbe essere ancora più facile, grazie a questi nuovi mercati emergenti che sono in forte crescita.

I vantaggi dell’acquisto di pezzi di ricambio sul web

Acquistare pezzi di ricambio sul web ha tanti vantaggi. Innanzitutto, offre l’opportunità di avere terze parti più facilmente. In più c’è, una più grande e potenzialmente infinita interazione tra grossisti, officine e fornitori. Ad esempio, chi vuole comprare un collettore di scarico o qualche altro pezzo sostitutivo, può visitare un sito specifico e cercare ricambi auto su tuttoautoricambi.it e subito troverà quello di cui ha bisogno. La certezza è che si riusciranno a trovare più facilmente i pezzi di cui si ha bisogno, si avrà l’occasione di accedere ai dati più facilmente e ottenere la convenienza giusta. Infatti, questo tipo di mercato taglia i costi dell’intera catena del valore.

Il futuro del mercato dei pezzi di ricambio

La cosa importante per il mercato di ricambio riesce a mantenere la giusta sicurezza e la certezza dei pezzi che si stanno acquistando. Sotto quest’aspetto, gli esperti internazionali stanno lavorando molto affinché la sicurezza sia affidata anche i blockchain e quindi sarà possibile tenere sotto chiave qualunque tipo di problematica. Un’altra cosa importante è che si indebolirà la tendenza che oggi è molto diffusa e di aumentare la quota nei mercati post-vendita. Infatti, i corsisti potranno mantenere la loro competitività ma allo stesso modo, si avrà l’occasione però di poter gestire un mercato in maniera completamente differente. Insomma, i risultati potrebbero essere sorprendenti. Per non restare indietro, chi è esperto di questo settore deve mettersi al passo con i tempi e quindi aprire il proprio spazio web e iniziare a muoversi nell’intricato mondo di pezzi di ricambio per auto.