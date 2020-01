A piccoli passi il Comune di Tortona cerca di continuare ad utilizzare il più possibile il teatro Dellepiane che necessita di miglioramenti anche se può essere utilizzato come già accaduto per i due importanti concerti che si sono tenuti il 3 giugno e il 21 settembre scorso nel contesto della manifestazione “Festival Perosi 2019”.

Purtroppo anche la sorte non aiuta, infatti il Teatro Dellepiane è tra gli edifici pubblici che hanno subito danneggiamenti, durante i nubifragi verificatesi in zona tra il 15 ottobre ed il 23 novembre scorso, che hanno interessato alcune finiture in zone diverse del complesso teatrale.

Per questo motivo il Comune di Tortona al fine di consentire un maggiore utilizzo ha deciso di affidare i lavori di conservazione, utilizzo e valorizzazione alla Impresa Ediltorre di San Salvatore Monferrato che per una spesa complessiva di 17.248 euro iva inclusa, provvederà a riparare i danni causati dal maltempo e al tempo stesso provvederà alla realizzazione di alcuni bagni all’interno dell’edificio.