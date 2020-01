Continua l’attività dell’Amministrazione Comunale di Tortona per la costituzione del nuovo Museo Civico che verrà ospitato nelle sale di palazzo Guidobono.

Una prima, imminente apertura di un’anteprima del museo, è prevista già per l’anno in corso.

Proprio in quest’ottica, il Comune di Tortona, nei giorni scorsi, ha disposti alcuni importanti interventi di restauro.

Considerato che, ai fini dell’allestimento è indispensabile provvedere alla posa in opera ed al trasporto dei supporti manufatti, di varia natura, foggia e dimensioni, appositamente realizzati, secondo quanto previsto dal progetto approvato dalla Soprintendenza e dalla Giunta comunale con deliberazione del 2015, per contenere ed esporre al pubblico, in maniera adeguata dal punto di vista della conservazione e in modo sicuro rispetto alla tutela dei visitatori, i reperti archeologici; il Comune ha deciso la fornitura di supporti vari per l’allestimento dell’esposizione dei reperti della sezione archeologica del Museo civico di Tortona nonché di affidare il servizio di trasporto e posa in opera di manufatti vari necessari per l’allestimento dell’esposizione dei reperti della sezione archeologica del Museo civico di Tortona alla ditta Martina Service,divisione Fine Art, con sede in Susa per un importo complessivo di circa 23 mila euro.

Ha deciso altresì di affidare il trasporto di 9 lapidi alla ditta E.P. Servizi srl, avente sede in Moncalieri per una spesa di circa 4 mila euro e il restauro di due manufatti di epoca romana (basamenti in marmo) della sezione archeologica del Museo civico di Tortona alla ditta Gabbantichità di Tortona per una spesa di circa 2 mila euro.

Tutti gli importi sono comprensivi di Iva.