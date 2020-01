Ricerca per:

I due soggetti sono stati accompagnati presso il Comando della Polizia Municipale per gli accertamenti relativi alle generalità e alla contestazione delle violazioni previste dalla vigente legislazione, compresa la regolarità della presenza sul territorio nazionale. Agli stessi veniva quindi notificato ordine di allontanamento, sanzione amministrativa pecuniaria e invito a presentarsi presso l’Autorità amministrativa.

Questa mattina, durante il normale servizio di istituto e nell’ambito del controllo quotidiano delle piazze cittadine, personale della Polizia Municipale individuava in piazza Gobetti due persone di origine extracomunitaria (O.F. e T.F.) intente a svolgere l’attività abusiva di “parcheggiatore”.