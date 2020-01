Questa mattina, alle ore 9.30 circa, nell’ambito del quotidiano controllo del territorio, a seguito di segnalazione, personale della Polizia Municipale di Novi Ligure si portava nel piazzale antistante il supermercato Lidl di via Pietro Isola dove veniva accertata la presenza di persona di origine extracomunitaria A.J di anni 20 con precedenti di polizia e già noto alle forze dell’ordine che, con fare molesto, svolgeva l’attività di “parcheggiatore abusivo”. Il soggetto aveva, tra l’altro, poco tempo prima dell’intervento della Polizia Municipale, avuto diverbio con altro individuo (non presente al momento del controllo), probabilmente per motivi legati alla gestione dell’attività citata.

Il soggetto è stato accompagnato presso gli uffici del Comando P.M. e generalizzato; allo stesso sono stati notificati sia l’ordine di allontanamento che verbale di violazione al regolamento di polizia urbana; tale attività sarà inoltre segnalata alle Autorità di Polizia competenti per territorio per il prosieguo degli atti.