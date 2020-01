Domenica 26 Gennaio

 MERCATINO DEGLI SGAIENTO’, mercatino dell’antiquariato, delle cose vecchie o usate Corso Bagni – dalle 8.30 alle 19.00 Info: Ufficio Commercio 0144.770254  Nell’ambito delle celebrazioni della GIORNATA DELLA MEMORIA: – ore 10.15 Cimitero ebraico, Commemorazione dei deportati e ricordo preghiera dei “giusti” – ore 10,45 A partire dal Cimitero Ebraico –presso l’ex Tribunale – posa di una corona d‟alloro in memoria dei partigiani fucilati – ore 11.30 presso ex Sinagoga Via Portici Saracco Presso le lapidi che ricordano i nomi dei deportati acquesi morti nei campi di sterminio, alla “pietra d’inciampo” che ricorda Roberto Ancona e gli ebrei deportati nei lager Commemorazione civile della deportazione Saluto delle autorità interventi degli studenti delle scuole acquesi – letture e musiche – distribuzione delle “Stelle e dei Triangoli della Memoria” Preghiera ebraica e cristiana Guidata dal Vescovo di Acqui, Mons. Luigi Testore e dal rappresentante della comunità ebraica di Genova, dr. F. Orsi.  Concerto di musica classica ed ebraica duo Ensemble “Courante” Lidia Giussani e Rephael Negri (flauto dolce & violino)- introducono Luisa Rapetti e Roberto Margaritella. Sala Consigliare, Piazza Levi 12 – ore 17