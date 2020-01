Gibob, grazie al suo gruppo qualificato di professionisti, centri di R&D ed aziende associate, può realizzare con successo un gran numero di progetti oltre a fornire diversi servizi e supporto per molteplici attività.

Il 30 Ottobre 2019 è stato pubblicato il brevetto inerente il bioreattore per la Fermentazione Dinamica in Stato Solido (DSSF) e operazioni a valle anche in condizioni sterili, fino al prodotto finito, anche in alta concentrazione (AI).

Ecco perché:

Le operazioni a valle vengono eseguite nello stesso bioreattore anche al completamento dei processi di fermentazione, evitando così trasferimenti con ulteriori rischi di contaminazione oltre a più lavoro.

Inoltre non ci sono acque reflue da trattare, risparmiando così l’impianto di trattamento e i suoi costi di gestione.

Per collaborazioni, informazioni tecniche e contatti: marketing@gibobsrl.com